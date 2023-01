Morre adepto que se sentiu mal antes do início do Valencia-Cádiz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O adepto que sofreu esta sexta-feira uma paragem cardíaca antes do início do jogo Valência-Cádiz, da Liga espanhola de futebol, morreu pouco depois de ser transferido para um centro hospitalar, revelou o clube valenciano.

O homem, de 53 anos, foi atendido pelos elementos médicos do Cádiz antes de ser transferido para um hosital próximo do estádio de Mestalla.

Em mensagem nas redes sociais, o Valência lamenta "a triste notícia do falecimento do seguidor valenciano" e endereçou as condolências a familiares e amigos.

A partida, da 16.ª jornada da Liga espanhola, que terminou com vitória do Cádiz por 1-0, iniciou-se com 10 minutos de atraso devido à assistência ao adepto.