Mourinho apontado ao comando do Valencia

José Mourinho foi esta terça-feira apontado como possível sucessor de Marcelino no comando técnico do Valencia, isto caso o treinador abandone mesmo o cargo na sequência da recente crise interna que se instalou no emblema che . A informação é adiantada pelo 'El Confidencial', que na sua edição online dá conta da possibilidade de Jorge Mendes entrar em cena no meio deste ambiente turbulento e resolver a situação do comando técnico do clube, colocando o técnico português ao leme do emblema valenciano.Lembre-se que toda esta crise interna se agravou nos últimos dias, com o diretor desportivo Mateu Alemany a entrar em rota de colisão com Peter Lim, alegadamente por diferenças relacionadas com a gestão desportiva, nomeadamente pela realização de negócios que não agradam ao bilionário asiático. Uma situação de tensão que se agravou nos últimos dias e que, na pior das hipóteses, poderá levar mesmo à saída do diretor desportivo, mas também à do próprio Marcelino.Seria nesse contexto que Mourinho poderia ser 'chamado' a intervir, ainda que não se saiba se o projeto valenciano é visto pelo treinador como o certo para seguir a sua carreira. O técnico português, refira-se, esta terça-feira foi destaque na Sky Sports, ao revelar numa entrevista que se sente infeliz no 'papel' de desempregado