Mourinho homenageia 'The Observer'

Francesc Satorra saltou para a ribalta em 2011 ao ser ‘apanhado’ em grande plano quando José Mourinho entrou em confronto com Tito Vilanova, num Barcelona-Real Madrid relativo à Supertaça de Espanha, e enfiou um dedo num olho do malogrado técnico blaugrana. O incidente depressa correu mundo e o delegado do Barça passou a ser apelidado de ‘The Observer’. Fizeram t-shirts com a mítica imagem e, oito anos depois, Satorra confessa que também tem uma. “Foi um momento de grande tensão. Alucinei uns segundos. Depois disseram-me que era ‘trending topic’ e, na altura, não sabia o que isso significava. Desde esse dia querem tirar fotografias comigo”, contou Satorra, agora reformado e alvo de uma homenagem em Camp Nou, no jogo do título, com o Levante.

Recebeu inúmeras mensagens, uma delas de José Mourinho. “Tornei-te famoso por razões negativas, são coisas que acontecem no futebol por tensão emocional. Mas tu não eras um espectador, eras muito mais”,disse o português no programa ‘Tú Dirás’ da RAC1. “Os treinadores, os jogadores e todos os que trabalhamos neste mundo sabemos da tua importância. És grande, pela tua dimensão humana, empatia e amizade.”