Mourinho já estará a negociar regresso a Madrid

O futuro de José Mourinho poderá mesmo passar por um regresso a Madrid. A hipótese foi levantada logo no dia do despedimento do técnico do Manchester United , foi alimentada por vários rumores vindos do país vizinho e esta sexta-feira o 'Mundo Deportivo' revela mesmo que já existente negociações entre o técnico e Florentino Pérez para tornar possível esse mesmo retorno à capital espanhola.De acordo com o diário espanhol, tanto Florentino como Mourinho têm um forte interesse em chegar a acordo, numa negociação que, ao que parece, não envolverá Jorge Mendes. Aliás, segundo o 'Mundo Deportivo', estas conversações apenas serão possíveis pela ausência do super agente na negociação, já que a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus terá azedado bastante as relações entre o clube e o homem-forte da Gestifute.De resto, o mesmo jornal refere que a contratação de Mourinho seria a forma encontrada por Florentino Pérez para colocar a casa blanca em ordem e também para reduzir a importância de Sergio Ramos no grupo. Tudo porque o presidente blanco alegadamente pretende ver-se livre do defesa espanhol, olhando para a chegada de Mourinho como a oportunidade ideal para "matar dois coelhos de uma cajadada só", conforme escreve o diário espanhol.