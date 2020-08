Mourinho pode 'resgatar' Gareth Bale e relançar carreira do galês no Tottenham

O jornal 'El Español' garante que José Mourinho quer levar Gareth Bale de volta ao Tottenham. O jogador galês não tem estado entre as primeiras opções de Zinedine Zidane no Real Madrid e também não está entre os jogadores mais acarinhados pelos adeptos merengues. Os jogos de golfe, as risadas na bancada e algumas saídas precoces do estádio fazem com que seja um jogador que muitos no Santiago Bernabéu gostassem de ver pelas costas, mas Bale tem contrato e já mostrou que só sai se quiser.





Mourinho pode ser a solução, não só para relançar a carreira de Bale, como para aliviar uma enorme dor de cabeça dos dirigentes merengues. Segundo o 'El Español', o português vê com bons olhos a possibilidade de contar com o jogador e algumas pessoas no seio do clube inglês já terão falado no regresso do 'filho pródigo'.Bale tem mais dois anos de contrato, o seu empresário já disse por inúmeras vezes que o avançado "sente-se bem em Madrid", mas o galês sabe que muito dificilmente voltará a ganhar a confiança de Zidane.