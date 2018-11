Mourinho não poupa Casillas: «Ele enfrentou-me de modo... escondido»

José Mourinho reagiu duramente à entrevista de Iker Casillas, em que o guarda-redes do FC Porto recordou os problemas com o treinador português - afirmando que, "se fosse hoje, teria pegado o touro pelos cornos e enfrentado" o técnico -, deixando farpas ao internacional espanhol."Esta entrevista dá ideia de ser uma entrevista de alguém que está em final de carreira. Mas no que se refere à minha pessoa, quando diz que nunca me enfrentou isso não corresponde à verdade. Ele enfrentou-me e fê-lo sempre do modo em que não existe ninguém a fazê-lo melhor do que ele: escondido!", atirou o timoneiro do Manchester United, em declarações a