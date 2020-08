Mourinho sobre Casillas: «Tivemos momentos difíceis, mas nunca por questões pessoais»

José Mourinho é um dos treinadores que ficará para sempre ligado à carreira e Iker Casillas e no dia em que o guarda-redes espanhol anunciou o fim da sua carreira como futebolista, o técnico português quis deixar-lhe uma mensagem.





"A sua inteligência e maturidade fizeram-nos respeitar sempre um ao outro e, anos depois, conseguimos cultivar uma amizade sincera", afirmou José Mourinho ao jornal espanhol 'As'."Casillas é um grande guarda-redes e um grande homem. É um guarda-redes histórico do Real Madrid, da seleção espanhola e do futebol mundial. Com ele, ganhei a Liga mas também tivemos momentos difíceis, por decisões profissionais minhas e nunca por questões pessoais", afirmou o treinador português, atualmente no comando técnico do Tottenham.