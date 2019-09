Mourinho: «Venho muitas vezes a Madrid, vocês é que não me vêem»

José Mourinho esteve ontem em Madrid para participar num debate da liga espanhola sobre a ‘velocidade e inovação no futebol’ e recordou a temporada 2011/12 com bastante "orgulho", época em que conduziu o Real Madrid à conquista do tão desejado título com 100 pontos, quebrando a hegemonia do tricampeão Barcelona."Sinto-me extremamente orgulhoso por ter ganho a vossa liga e fazê-lo num momento verdadeiramente especial e difícil de ganhar", afirmou o técnico português na sede da liga espanhola, explicando ainda o motivo que o levou a abraçar o desafio Real Madrid."Vim porque queria tentar ser o primeiro treinador a vencer o campeonato inglês, italiano e espanhol", disse. Quando questionado sobre o futuro e a hipótese de regressar aos merengues, José Mourinho ‘fugiu’ e... brincou. "Estou tranquilo. Voltarei quando surgir algo que me faça sentir que é o momento certo. Estejam tranquilos. [...] Venho muitas vezes a Madrid, vocês é que não me vêem", atirou.Quem também marcou presença na iniciativa de La Liga foi Javier Tebas. E, ao contrário do técnico português, o presidente da liga espanhola admitiu não gostar muito dos campeonatos ganhos com 100 pontos. "Prefiro que as equipas grandes percam mais vezes para a competitividade ser maior", realçou.O camaronês era um dos membros do painel e fez juras de amor a José Mourinho, com quem se cruzou no Inter Milão. "É uma das melhores pessoas no mundo do futebol. Nós matávamos por ele", disse.