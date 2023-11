MP e a vítima no caso Dani Alves: «Sentiu que lhe faltava o ar dada a situação de terror por que passava»

A imprensa espanhola teve acesso aos relatórios que o Ministério Público realizou com base no depoimento da jovem que alegadamente foi violada por Dani Alves na noite da passagem de ano, em Barcelona, e revela que a mulher sofre de stress pós-traumático. O futebolista brasileiro está detido desde janeiro deste ano e viu vários pedidos de liberdade condicional serem recusados pelo tribunal.Com base no testemunho da vítima, o Ministério Público classificou o comportamento do jogador como "agressivo e desrespeituoso", segundo escreve o 'Mundo Deportivo. "Começou a manuseá-la com ânimo lascivo e com a clara intenção de satisfazer os seus desejos sexuais com uma atitude depreciativa", revelam os referidos documentos.A mulher sentiu que estava a asfixiar. "Sentiu-se impressionada e sem capacidade de reação, chegando a sentir até que lhe faltava o ar, dada a situação de angústia e terror perante aquilo por que estava a passar."Quase um ano depois, a jovem "sofre de stress pós-traumático de intensidade globalmente elevada, com repercussão funcional em várias áreas", além de não ter conseguido voltar ainda ao trabalho.Recorde-se que Dani Alves foi acusado de violar uma jovem na casa de banho de uma discoteca na noite de 31 de dezembro do ano passado, em Barcelona. O jogador alega que as relações sexuais foram consentidas.Foi detido em janeiro e os seus pedidos de liberdade condicional têm sido sucessivamente recusados, uma vez que a justiça espanhola considera existir perigo de fuga.