MP espanhol pede que Rubiales não se possa aproximar a menos de 500 metros de Jennifer Hermoso

O Ministério Público espanhol pediu ao juiz que investiga o caso do beijo de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso que este não se possa aproximar da futebolista a menos de 500 metros nem estabelecer qualquer comunicação com ela, avançou esta sexta-feira a agência EFE.O ex-Presidente da Federação Espanhola de Futebol negou perante o tribunal todos os factos que lhe são imputados e mantém que o beijo foi consentido.A advogada da jogadora campeã do mundo reafirmou a versão contrária. "Toda a gente viu as imagens. O país [Espanha] inteiro viu. E podemos dizer precisamente que graças a isso, graças também à mudança social, à mudança jurídica, de alguma forma podemos sustentar que houve uma total falta de consentimento na forma como agiu o senhor Rubiales", referiu em declarações aos jornalistas.Luis Rubiales está acusado de crimes de agressão sexual e coação pelo Tribunal Nacional Espanhol.