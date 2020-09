Mudou o treinador mas Dembélé continua o mesmo: francês voltou a chegar atrasado ao treino

Começa a ser já algo comum no Barcelona: Ousmane Dembélé chegar atrasado aos treinos. Esta segunda-feira, o avançado francês chegou à Cidade Desportiva do clube, em La Masia, às 10h15, quando o limite máximo em vigor fixava-se nas 10 horas. Pode parecer um preciosismo, mas os horários dos treinos de uma equipa profissional de futebol, ainda mais do nível do Barcelona, são para cumprir religiosamente. Ainda mais desde que Ronaldo Koeman foi oficializado como o novo treinador dos blaugrana.





Quando o técnico chegou impôs um conjunto de regras rigorosas, começando pela imposição de que os jogadores têm de chegar à Cidade Desportiva uma hora antes do arranque do treino, que nunca pode começar um minuto atrasado. Uma regra, aliás, que já tinha sido utilizada também por Luis Enrique, quando o espanhol orientava os catalães.O caso de Ousmane Dembélé é já de alguma gravidade dentro do balneário culé. São vários os episódios de insurreição do francês no Barcelona, principalmente com dificuldades para cumprir horários. Mas, segundo o que escreve o ‘As’, esta nem sequer foi a primeira vez que Dembélé chegou atrasado ao treino do Barcelona no último mês. É mesmo uma situação recorrente. O diário espanhol diz que já a 11 de Setembro o avançado tinha chegado 13 minutos atrasado ao treino. Uma boa maneira de deixar uma má primeira impressão ao novo técnico holandês."Todavia, não se trata de uma experiência nova para Dembélé, que tem criado ao longo dos anos uma fama de irresponsável, que teve como ponto alto um episódio extremo em 2018, quando ficou a dormir e nem sequer compareceu no treino. Nessa altura, levou uma multa muito pesada por parte do clube. Mas nem assim aprendeu", escreve o ‘As’.