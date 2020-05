Mulher de Garay diz que o marido está a ser alvo de "uma campanha difamatória"

A situação de Garay, que termina contrato já no próximo dia 30 de junho, está a gerar grande tensão em Valencia. O antigo defesa do Benfica tem estado em negociações com o clube para renovar o vínculo, mas as conversas não têm sido fáceis.





Esta sexta-feira, Tamara Gorro, a mediática esposa de Garay, recorreu às redes sociais para sair em defesa do marido e explicar o que considera estar a acontecer."As campanhas difamatórias existem. Mas para que sejam efetivas, é preciso contar a verdade e prová-la. A tortilha pode virar-se num minuto", escreveu.Segundo a 'Marca', as negociações entre Garay, de 33 anos, e o Valencia arrastam-se há vários meses, sem um consenso. Desde fevereiro, altura em que o central se lesionou gravemente no joelho, que estão estagnadas. O defesa tem inclusivamente sido apontado a outros clubes para a próxima temporada, entre eles, o Benfica.