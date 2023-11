Mulher de José Antonio Reyes encontra mensagem quatro anos depois da morte do jogador

A notícia da morte de José Antonio Reyes em 2019, vítima de um acidente de viação, chocou o mundo. Noelia López, viúva do jogador que atuou no Benfica na época de 2008/2009, partilhou uma mensagem emocionante na rede social ‘Instagram’."Acabei de receber uma encomenda do Ikea que tinha feito para organizar algumas coisas que ainda guardava em caixas e encontrei isto…". Noelia encontrou um cartão do Dia dos Namorados que Reyes lhe escreveu: "Feliz Dia dos Namorados. Nem à distância me esqueço de ti".Noelia aproveitou a ocasião para fazer uma reflexão: "Sinto uma carícia cada vez que me deparo com um sinal. Hoje, certas palavras ganham mais força. Ultimamente, tenho tido tantos sinais. Um dia vou falar-vos deles".