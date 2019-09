Mulher de Lucas Vázquez: «Quando é que vamos poder viver tranquilamente na nossa própria casa?»

De William Carvalho a Casemiro: ladrões 'limpam' casas de craques à hora de jogo em Espanha



A mulher de Lucas Vázquez, Maca Capilla, recorreu às redes sociais para reagir à onda de assaltos que atinge vários futebolistas em Espanha, nas últimas duas temporadas, com Casemiro a ser a última vítima . A casa do internacional brasileiro foi assaltada sábado, durante a hora do dérbi Atlético Madrid-Real Madrid (0-0) , com a família do futebolista no interior."Um caso atrás de outro. Quando é que vamos poder viver tranquilamente na nossa própria casa? Quando é que poderemos ir trabalhar em segurança?", escreveu no Instagram Maca Capilla como comentário à notícia do assalto à casa de Casemiro.Recorde-se que também Lucas Vázquez e a sua família já sofreram um assalto à sua casa , no último verão, enquanto estavam de férias.A onda de assaltos em Espanha já fez pelo menos 15 vítimas ligadas ao mundo do futebol.