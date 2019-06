Mulher de Reyes inconsolável: «Levas contigo a minha vontade de viver»

A mulher de José Antonio Reyes despediu-se do malogrado jogador com uma comovente mensagem no Instagram. As palavras de Noelia López surgem acompanhadas por um vídeo em que o antigo futebolista do Benfica, do Arsenal e do Sevilha, entre outros clubes, surge ao lado das suas duas filhas mais novas."Amor da minha vida, não posso suportar esta dor, deixas-nos sozinhas. Levas contigo a minha vontade de viver. Hoje tenho que me despedir de ti mas não tenho forças, dir-te-ei até já porque eu e tu vamos estar eternamente juntos. Espera por mim, minha vida, voltaremos a ser uma família onde quer que estejas", escreveu Noelia, que estava casada com Reyes desde 2017.(...) "Ajuda-me porque não imagino a minha vida sem ti. Ajuda-me a criar as nossas filhas. Dá-me forças porque não as tenho. Estarás sempre no nosso pensamento e nos nossos corações. Deste.nos a melhor vida e deixas-nos as melhores recordações. Ver-me-ás nos olhos da Noelia e através do sorriso de Triana sorrirás comigo. Amo-te e vou amar-te para sempre."Recorde-se que José Antonio Reyesnum acidente de viação, no sul de Espanha.