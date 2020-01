Mulher do treinador do Málaga fala sobre o vídeo de cariz sexual do marido

A mulher de Víctor Sánchez del Amo falou pela primeira vez esta quarta-feira sobre o vídeo em que o marido aparece a mostrar os genitiais, com a camisola do Málaga, vestida e que foi divulgado pelas redes sociais. May Catalina Trigo defendeu o treinador do Málaga, que publicamente admitiu ter sido vítima de chantagem.





"Há poucas pessoas com a personalidade do Victor, que diga as coisas de forma clara e com educação. E como sua mulher não posso acreditar que, depois de ele sofrer uma extorsão por fazer algo na sua intimidade, sem fazer mal a ninguém, em vez de se acusar os culpados, se tente mudar a versão do que aconteceu", explicou, em declarações ao 'El Espanyol'.Pouco depois de as imagens terem sido divulgadas, o treinador fez uma publicação no Twitter a explicar que estava a ser chantageado. "Quero informar que estou a ser vítima de um delito contra a minha intimidade com assédio e extorsão. O assunto está nas mãos da polícia, estou a seguir as suas instruções. Da mesma forma quero ainda acrescentar que partilhar um conteúdo íntimo de uma pessoa é também um delito. Obrigado pela vossa compreensão e apoio", escreveu o técnico espanhol.O Málaga, entretanto, suspendeu-o das suas funções.