Mulher que acusa Dani Alves de violação disse à juíza que não quer ser indemnizada

A mulher que acusa Dani Alves de violação disse à juíza que não quer dinheiro. A magistrada que ouviu o seu depoimento informou-a que, em caso de condenação do futebolista brasileiro, ela pode receber uma indemnização, mas a jovem espanhola, de 23 anos, não pretende receber qualquer verba por parte do antigo defesa do Barcelona, segundo avança o 'El País' .A vítima explicou à juíza que vem de uma família financeiramente estável e que apenas quer que seja feita justiça.Dani Alves, que ficou em prisão preventiva depois de se apresentar numa esquadra em Barcelona na última sexta-feira, é acusado de agressão sexual.Tudo terá acontecido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona. A jovem diz que foi agredida e violada pelo jogador na casa de banho, tendo sido conduzida ao hospital, onde foram recolhidas provas. Segundo a imprensa espanhola, foi encontrado sémen no vestido.Dani Alves, que foi entretanto despedido pelo Pumas, do México, terá começado por dizer que não conhecia a vítima, assumindo depois ter tido com ela uma relação sexual consentida. Negou, todavia, qualquer ato de violência.