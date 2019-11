'Mundo Deportivo' revela indícios de que Messi é favorito a ganhar a Bola de Ouro

O 'Mundo Deportivo' revela indícios que, segundo o jornal, dão a entender que Lionel Messi será o vencedor da Bola de Ouro, troféu que será entregue pela 'France Football' na próxima segunda-feira, em Paris. A 9 de novembro encerrou o prazo para a entrega das votações secretas de 182 jornalistas de todo o Mundo.Uma equipa da 'France Football' costuma deslocar-se a casa do vencedor antes da gala para fazer uma entrevista e fotos, que são depois distribuídas na cerimónia da consagração. E o 'Mundo Deportivo' adianta que uma equipa daquela prestigiada revista francesa esteve segunda-feira em Barcelona com o intuito de entrevistar o argentino.Messi, que este ano já venceu o prémio 'The Best' da FIFA, integra uma lista de candidatos à Bola de Ouro, onde também estão Cristiano Ronaldo (Juventus), Virgil van Dijk, Sadio Mané, Mohamed Salah (todos do Liverpool) e Kylian Mbappé (PSG).Recorde-se que há umas semanas uma equipa da 'France Football'e que a imprensa italiana chegou a avançar que o português seria o vencedor do troféu.