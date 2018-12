Murillo chega ao Barcelona e diz que cumpre "sonho de miúdo"

Murillo foi apresentado no Barcelona mas quem brilhou foi a filha Murillo foi apresentado no Barcelona mas quem brilhou foi a filha

A carregar o vídeo ...

O colombiano Jeison Murillo disse esta quinta-feira, na apresentação como reforço do Barcelona, que cumpriu "um sonho de miúdo" ao abrir "a maior porta do mundo do futebol".O defesa central chega ao Barça emprestado pelo Valencia até final da presente temporada, mas o contrato inclui uma opção de compra orçada em 25 milhões de euros.Acompanhado pelo presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, o colombiano, de 26 anos, disse já ter falado com o treinador, Ernesto Valverde, que lhe deu "confiança", e exclamou o seu "alívio" por passar a ter no argentino Lionel Messi um colega, e não um adversário, uma vez que é "o melhor do mundo e significa muito para o futebol".A chegada ao atual líder da Liga espanhola deixou Murillo numa situação "muito linda", que também espera que o possa ajudar no regresso à seleção colombiana."Tudo depende de mim e do meu jogo no FC Barcelona, para que possa voltar à seleção", afirmou o defesa, 27 vezes internacional pelos 'cafeteros', que terá como colega de equipa o português Nelson Semedo.Já o diretor desportivo dos blaugrana, o antigo jogador francês Eric Abidal, destacou as características "rápidas e contundentes" do novo 'reforço', bem como "o jogo aéreo", e referiu que os 'culés' continuam atentos ao mercado de inverno."Analisamos sempre a situação da equipa e vamos seguir o mercado, mas não temos nada previsto", atirou o francês, que recusou comentar os rumores de que o campeão espanhol se prepara para contratar o francês Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), optando por reforçar a aposta em jogadores formados no clube que atuem na equipa secundária.