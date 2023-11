Muriqi ‘adia’ Maiorca-Cádiz

A federação espanhola confirmou o adiamento do Maiorca-Cádiz, previsto para domingo, devido à realização do Kosovo-Israel, de apuramento para o Euro’2024, no mesmo dia. A FIFA alargou a janela de datas para jogos internacionais devido aos dois jogos em atraso dos israelitas e o facto de o kosovar Muriqi estar convocado levou o Maiorca a pedir o adiamento do jogo com o Cádiz.

Ontem, no fecho da 12ª ronda, o Getafe (Domingos Duarte no banco), bateu (1-0) o Cádiz. Mayoral marcou (76’).