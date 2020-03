Nacho Fernández, defesa do Real Madrid, perde familiar devido ao coronavírus

A pandemia do coronavírus já matou quase 800 pessoas em Espanha e Nacho Fernández perdeu um familiar, segundo informação revelada pelo irmão do defesa do Real Madrid a um jornal diário de Cádiz.





"Estou a viver isto como toda a gente, é uma situação estranha, tudo é estranho. Mas tentamos lidar com isto da melhor maneira possível. Em Madrid tive familiares que testaram positivo e um parente idoso faleceu, por isso posso dizer que isto já nos afetou", afirmou Álex Fernández, médio do Cádiz.O irmão de Nacho Fernández reconhece que é uma situação difícil de lidar e apela a que todos fiquem em casa para e cumpram as ordens das autoridades."Isto é algo que nunca pensas que vais viver. Nunca se está preparado para uma situação assim, é impossível imaginá-la. O que mais quero agora é que não evolua para um número muito grande pessoas. Estamos nesta luta e contribuímos com o nosso compromisso de estar em casa, a cumprir o que nos recomendaram", sustentou o jogador de 27 anos."As pessoas têm de ser fortes e consistentes. Não acho que seja um castigo ter de estar em casa e espero que as pessoas cumpram. Fico triste pelos que têm de trabalhar na rua e são forçados a isso. São eles que, no final das contas, vão levantar esta situação, mas também são os mais expostos", concluiu Álex Fernández.