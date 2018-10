Nacho: «Vejo Lopetegui magoado, como todos nós»

Nacho Fernández, defesa do Real Madrid, manifestou-se a favor da continuidade de Julen Lopetegui à frente dos merengues. O treinador está na berlinda, depois dos pobres resultados alcançados pela equipa esta época, mas os jogadores têm sucessivamente manifestado apoio ao técnico.Segunda a imprensa espanhola, o prazo para Lopetegui recolocar a equipa nos eixos é o jogo com o Barcelona, partida que Nacho só pensa em vencer. "Um clássico é um jogo especial, que todos querem disputar. Ontem [na Liga dos Campeões] recuperámos as boas sensações com uma vitória e vamos para esse jogo com muita vontade de vencer", começou por dizer Nacho, numa ação de promoção de um patrocinador.Sobre a continuidade do treinador, o defesa disse que a decisão não está nas suas mãos mas formulou um desejo: "A única coisa que quero é ganhar domingo e que ele continue. A culpa é de todos porque somos uma equipa. Não podemos ficar dependentes do que dizem os jornais, temos de continuar a trabalhar."E como vê Nacho o treinador? "Vejo-o magoado, como todos nós. Somos profissionais e a única coisa que queremos é ganhar. Agora estamos a passar por momentos complicados, mas é hora de reunir forças e tentar ganhar o clássico."