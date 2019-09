«Não podemos pensar que João Félix vai explodir nos primeiros meses»

O Lokomotiv Moscovo recebe na terça-feira o Atlético Madrid para a 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, encontro que coloca frente a frente João Mário e João Félix. Questionado sobre a prestação do jovem jogador dos colchoneros, João Mário não se poupou nos elogios ao ex-Benfica.







E prosseguiu: "João Félix deve abstrair-se do que pagaram por ele. Deve estar consciente que demonstrou ter nível suficiente para que o Atlético investisse nele. O valor que os clubes acordaram pela transferência é algo que diz respeito aos clubes, não a ele. Só tem 19 anos e, com tempo e paciência, mostrará todo o seu talento. Está na liga certa e com o treinador certo para triunfar".

"João é um jogador muito especial, com muita qualidade, mas as pessoas têm de ter paciência com ele. É um miúdo novo e há que perceber que o Atlético fez uma aposta a longo prazo. Não podemos pensar que o João vai explodir nos primeiros meses, precisa de tempo. Ele tem o mais importante: qualidade no seu futebol e vontade de triunfar", afirmou o internacional português em entrevista à 'Marca'.