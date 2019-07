Nápoles e Borussia Dortmund fazem ofertas por Gonçalo Guedes

Nápoles e Borussia Dortmund são dois clubes interessados em Gonçalo Guedes e, segundo avança o jornal 'Superdeporte', já terão mesmo apresentado propostas ao Valencia. No entanto, o chube che conta com o internacional português e já terá rejeitado as ofertas.





De acordo com a publicação espanhola, o Valencia foi claro informando os clubes que "Guedes não está à venda". O avançado internacional português é visto como peça chave na formação che orientada por Marcelino Toral, com o diretor geral Mateu Alemany e o proprietário do clube, Peter Lim, convencidos que Guedes será bastante importante para o sucesso do Valencia na época 2019/2020.Recorde-se Gonçalo Guedes chegou ao Valencia, a título definitivo, a 30 de agosto do ano passado, com o clube espanhol a pagar cerca de 40 milhões de euros ao PSG e a 'blindar' o português com uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros.