Negligência de oficina poderá ter estado na origem do acidente fatal de José Antonio Reyes

O jornal espanhol 'El Confidencial' revela esta sexta-feira que um possível episódio de negligência por parte de uma oficina de automóveis da região de Sevilha poderá ter estado na origem do trágico acidente que provocou a morte de José Antonio Reyes. De acordo com aquela publicação, ao contrário do que inicialmente se apontava, não terá sido a velocidade excessiva a principal causa do acidente, mas sim o deficiente estado de um dos pneus do Mercedes Brabus S550, algo que terá passado em claro nos dias anteriores ao acidente durante uma revisão feita num espaço especializado.





Segundo os dados apresentados, Reyes terá pedido ao seu irmão Jesús para levar o bólide a fazer a tal revisão, na qual foram feitas algumas trocas de peças, nomeadamente de bateria, jantes e pneus. Ora, de acordo com o que aponta o 'El Confidencial', uma das jantes colocadas poderia estar com algum tipo de defeito, o que terá provocado a ocorrência de uma pequena perda de pressão no pneu, que terá sido a principal causa do violento acidente.Esta é uma das mais fortes hipóteses analisadas pela Guardia Civil, que por estes dias vai analisando todos os dados, desde faturas e todo o tipo de avaliações feitas pela oficina em causa. Uma coisa parece já clara na análise que vai sendo feita pelas autoridades: a velocidade excessiva (que existia, na verdade) não terá sido a causa principal da tragédia que vitimou o antigo jogador do Benfica.