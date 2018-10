Negociações com Conte complicam-se e Solari assume banco do Real Madrid

Afinal, Antonio Conte pode não ser o próximo treinador do Real Madrid. Segundo avança a imprensa espanhola esta segunda-feira, as negociações com o treinador italiano complicaram-se e será Solari, treinador da formação, que irá assumir o banco do Real Madrid nos próximos jogos , até ser apresentado o sucessor de Lopetegui, que deverá ser destituído esta tarde, numa reunião com a direção merengue agendada para as 18 horas (17 em Lisboa).Segundo o jornal 'Marca', também o nome de Roberto Martínez, selecionador da Bélgica que Jorge Valdano sugeriu , está em cima da mesa para suceder a Lopetegui.De acordo com a informação do Real Madrid, o treinador espanhol, que já passou pelo FC Porto, ainda foi quem comandou o treino desta manhã