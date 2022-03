Nélson Monte já tem clube depois de deixar a Ucrânia: vai jogar no Almería

Nélson Monte era o único futebolista luso em solo ucraniano quando eclodiu a guerra. Alinhava no Dnipro e regressou a Portugal, a muito custo. Segundoapurou, o defesa português já tem clube: vai jogar no Almería até final da época.O defesa-central já chegou a acordo com o emblema que está na luta pela subida ao primeiro escalão do futebol espanhol, onde irá ficar até ao final da temporada. No Almería, o jogador irá encontrar o central Daniel Carriço, o médio Samu, assim como o avançado Dyego Sousa, também naturalizado português.Depois do início da guerra na Ucrânia, todos os jogadores que atuavam naquele campeonato ficaram livres para assinar por outro clube até ao final da época. As aspirações da equipa espanhola foram decisivas para o jogador, de 26 anos, assinar este contrato. O defesa pretende ajudar o Almería a conquistar o grande objetivo de chegar à La Liga. Nesta altura, está a apenas três pontos do líder Eibar.