Nélson Semedo: «É muito importante saber que o Barcelona quer que eu continue»

Nélson Semedo, lateral direito do Barcelona, foi muitas vezes associado a uma eventual saída da equipa catalã, nomeadamente, para o Atlético Madrid. No entanto, Ernesto Valverde, treinador dos blaugrana, já tinha referido que contava com o ex-jogador do Benfica para esta temporada e Nélson Semedo reconhece que ficou feliz com esse reconhecimento.





"Para mim é muito importante saber que há pessoas que me querem e, no geral, isso já é bom. Mas, saber que te querem no local onde estás - o teu treinador, a tua equipa e o teu presidente - e pretenderem que continues, é algo muito importante", confessou em entrevista à Barça TV.O lateral, de 25 anos, ainda assumiu que tem aprendido muito ao serviço do Barcelona. "Quando cheguei, apenas conhecia o Barça pela televisão e sabia que não era fácil jogar. Há muitos jogadores bons e a maneira de jogar é completamente diferente da de outras equipas. Mas, com a ajuda dos técnicos e dos meus companheiros tenho evoluído bastante", revelou.