Nélson Semedo estreia-se a marcar pelo Barcelona esta época: veja o golo do português

Nélson Semedo fez este domingo o primeiro golo da temporada na goleada (0-5) do Barcelona diante do Alavés,em partida da 38.ª e última jornada da liga espanhola. O defesa português foi lançado por Quique Setién no início da 2.ª parte e 7 minutos depois apontou o 4-0 com um remate forte e cruzado, de pé direito, após passe de Riqui Puig.

Este foi o segundo golo de Nélson Semedo desde que chegou ao Barcelona, no início da época 2017/2018.

Veja o golo do defesa português: