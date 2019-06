Nélson Semedo na mira do At. Madrid

O At. Madrid continua à procura de um defesa direito e Nélson Semedo é um dos nomes falados. Segundo o 'AS', há duas hipóteses em cima da mesa para aquela posição. O defesa português do Barcelona e Elseid Hysaj, jogador do Nápoles.





Segundo a mesma fonte, De Laurentiis, presidente do clube italiano, já deu uma 'nega' aos colchoneros que acenaram ao Nápoles com um cheque de 15 milhões de euros pelo defesa albanês.O 'AS' refere que as negociações entre o At. Madrid e o Barcelona estão em fase avançada e podem conhecer novos detalhes caso Griezmann acabe a vestir a camisola dos catalães.