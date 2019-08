Nélson Semedo não fecha a porta ao PSG

Nélson Semedo não fecha a porta ao Paris Saint-Germain, segundo noticia este domingo o diário 'Mundo Deportivo'. O lateral-direito está feliz no Barcelona mas pode aceitar mudar de ares.Na sua terceira temporada ao serviço dos catalães, Semedo agarrou a titularidade e manifestou publicamente estar satisfeito pelo facto de o clube querer mantê-lo nos quadros. No entanto, o português não pertence ao grupo de elite em Camp Nou, nomeadamente na questão salarial. Uma mudança para Paris significaria um aumento no vencimento e a titularidade até poderia manter-se, uma vez que o PSG procura um lateral-direito nesta altura.Essa hipotética mudança iria, de resto, ao encontro das pretensões dos parisienses no complexo negócio de Neymar . O Barcelona pode incluir jogadores para tentar baixar o preço do avançado e Semedo é apreciado na capital gaulesa.