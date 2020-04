Nélson Semedo negociável por 45 milhões de euros

Nélson Semedo tem mais dois anos de contrato válido com o Barcelona, mas poderá não ficar no plantel catalão na próxima temporada. Segundo o 'Sport', o Barça já terá comunicado ao empresário Jorge Mendes que o jogador é negociável, tendo adiantado os valores para uma eventual transferência.





De acordo com a publicação espanhola, que 'puxa' o tema para a primeira página , o Barcelona pede 45 milhões de euros pelo lateral português, de 26 anos.Nélson Semedo, chegou ao Barcelona na temporada 2017/2018, desde o início deste ano que vê o seu futuro indefinido. Na semana passada o jornal 'Marca' referiu que o Barcelona teria apresentado no início de 2020 uma proposta de renovação por mais três épocas até 2025, no entanto, já depois disso alguns meios de de comunicação em Inglaterra falaram de uma possível troca com João Cancelo, do Manchester City.