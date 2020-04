Nélson Semedo pode entrar em negócio entre Barcelona e Inter Milão

Aparentemente de saída do Barcelona, o defesa português Nélson Semedo poderá ser um dos elementos chave no negócio que estará em estudo entre catalães e Inter Milão, segundo revela o jornal 'La Gazzetta dello Sport'. Em causa, segundo aquela publicação, está a transferência de Lautaro Martínez para os catalães, que poderá levar em sentido inverso dois jogadores, sendo que o lateral luso é um dos preferidos dos transalpinos.





Segundo o jornal italiano, o avançado tem uma cláusula de rescisão de 111 milhões de euros, mas a crise económica devido ao coronavírus impedirá um investimento de tal ordem por parte do Barça, levando ambos os clubes a estudarem a possibilidade de fazer um negócio a envolver futebolistas como forma de limitar o impacto económico e, por outro lado, tornar realidade uma transferência que, ao que tudo indica, é bastante desejada pelo avançado argentino.A 'Gazzetta' explica que Semedo é um dos quatro jogadores bastante desejados pelo Inter, num lote no qual entram Arthur Melo, Carles Aleñà e Marc Cucurella. E se o primeiro é visto como um jogador do qual os catalães não pretendem prescindir, os outros três são encarados como transferíveis, algo que poderá viabilizar a concretização do negócio.