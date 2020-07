Nélson Semedo pode sair do Barcelona

Após o fracasso interno, o Barcelona prepara uma revolução no plantel e Nélson Semedo pode ser uma das vítimas. Segunda a ‘Marca’, o português é um dos jogadores que não entram nas contas, mas, apesar do estatuto de dispensável, os blaugrana pretendem fazer dinheiro com o lateral e com mais alguns jogadores. O objetivo é obter um encaixe, que permita a contratação de Lautaro Martínez ao Inter.

Noutro âmbito, mas também em Espanha, quem vive dias felizes é Felipe. O ex-defesa do FC Porto foi considerado a melhor contratação do At. Madrid, numa votação da ‘Marca’.

Jogador infetado no hospital

Já no Fuenlabrada o drama continua. Um dos 16 elementos do plantel infetados com Covid-19 foi internado. O clube do segundo escalão de Espanha está sob a alçada de um inquérito disciplinar por um alegado incumprimento das normas sanitárias.