Nélson Semedo quer sair mas Barcelona trava negócios

Nelson Semedo quer sair do Barcelona, avança a 'Marca'. O lateral direito de 23 anos parece querer deixar o clube em busca de mais minutos, mas o emblema catalão não está disposto a abrir mão do internacional português. Semedo não teve um início fácil mas com o passar do tempo mostrou ser uma peça útil para Ernesto Valverde, mas nem sempre em primeiro plano.





O jogador português leva duas temporadas ao serviço do Barcelona numa divisão de minutos com Sergi Roberto, a outra opção para o lado direito da defesa, e por esse motivo está a pensar deixar o clube. A formação de Ernesto Valverde não está interessada em iniciar qualquer tipo de negociação por achar que o jogador é uma mais-valia, com uma boa margem de progressão, podendo ser muito útil nas próximas temporadas.A imprensa espanhola avança que vários clubes, um deles o Atlético de Madrid, já terão perguntado por Semedo, mas para o Barcelona trata-se de uma 'estrada sem saída'.