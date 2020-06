Nélson Semedo vai render 40 milhões de euros ao Barcelona

Nélson Semedo está a caminho do Manchester City, podendo a transferência ficar acertada esta semana e, segundo o ‘Sport’, proporcionar um encaixe de 40 M€ ao Barcelona. O otimismo é a tónica dominante entre os três vértices do negócio, apesar de existir um importante aspeto por desbloquear. O clube de Bernardo Silva propõe a inclusão de João Cancelo no negócio, por forma a não ter de investir uma quantia tão grande na contratação. O Barcelona mostra-se inflexível: ou o emblema britânico paga os 40 M€ ou não há negócio! A corda tende a partir pelo lado britânico...

O Barcelona faz finca-pé em relação ao dinheiro porque necessita da quantia para encarar o mercado. Com os 40 M€ nos cofres, o clube blaugrana pode atacar com outra desenvoltura as contratações de Lautaro Martínez (Inter) e Pjanic (Juventus). Por outro lado, João Cancelo é considerado pelo emblema culé uma opção bastante cara para o flanco direito, posto específico em que não tenciona despender tanto dinheiro.

Nélson quer a Premier

Vinculado ao Barcelona até 30 de junho de 2022, o defesa-direito português, de 26 anos, mantém a cotação elevada na Europa, sendo cobiçado por Manchester City, Inter e Juventus, entre outros. Mas a escolha está feita: Nélson Semedo pretende dar o salto para a Premier League, concretamente para o Manchester City, pois crê que pode evoluir significativamente sob as ordens de Pep Guardiola, treinador por quem não esconde a admiração. O campeonato inglês fascina-o desde criança, nunca tendo escondido que gostava de ali atuar. A presença de Bernardo Silva também constitui um incentivo. Além da amizade que os une desde os tempos do Benfica, Nélson Semedo crê que o compatriota pode agilizar o período de adaptação ao Manchester City, clube que lhe permite praticar o futebol ofensivo que tanto aprecia.