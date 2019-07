Nemanja Gudelj pretendido pelo Sevilha

Nemanja Gudelj, médio sérvio que na época passada vestiu a camisola do Sporting por empréstimo dos chineses do Guangzhou, pode estar a caminho de Espanha. O jornal 'Marca' noticia que o Sevilha está interessado no jogador de 27 anos para reforçar o meio campo da formação andaluz.





Gudelj termina contrato com o clube chinês no final deste ano, por isso o Sevilha não teria de pagar pela transferência. Apenas teria de esperar que o jogador se desvinculasse, para depois fechar o negócio.