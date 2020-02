Nervos no Barcelona: dois pesos-pesados desentenderam-se no treino e tiveram de ser separados

O Barcelona passa por um momento conturbado. O jornal espanhol 'As' revela esta segunda-feira que, na semana passada, dois pesos pesados da equipa - não revelou os nomes - ter-se-ão desentendido no treino, acabando por ser separados pelos restantes companheiros.





O mesmo jornal escreve que o ambiente no clube está longe de ser tranquilo. O despedimento de Ernesto Valverde, a contratação de jogadores "desconhecidos", as saídas de atletas da casa e a perda da liderança do campeonato para o Real Madrid, depois da derrota com o Valencia, deixou o plantel com os nervos em franja.No último domingo, em casa com o Levante, os jogadores não fizeram a habitual roda antes do jogo - uma roda onde os capitães, Messi e Piqué, costumam falar e incentivar os companheiros. A imprensa questionou Quique Sétien por que motivo o ritual não aconteceu e o treinador respondeu que nem sabia da sua existência...Segundo o 'As', o incidente da última terça-feira, a envolver "duas das vacas sagradas do plantel", aconteceu na parte final do treino, durante uma 'peladinha'. O desentendimento gerou uma discussão que rapidamente subiu de tom e foram os companheiros de equipa quem acalmou a situação, antes de as coisas escalarem para outro patamar...