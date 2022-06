Nike antecipou-se e produziu lote raro da nova camisola do Barcelona procurado agora por colecionadores

O Barcelona lançou a nova camisola para a época 2022/23 e foi apresentando a peça com o principal patrocinador, a Spotify, nas renovações de contrato e no anúncio dos reforços. A empresa de streaming de música vai aparecer na frente da camisola dos blaugrana mas há quem lute por uma... sem o referido lettering frontal.De acordo com o jornal 'Sport', a Nike, marca que veste o Barça, antecipou-se e lançou uma camisola quando ainda não estava firmado o acordo entre a Spotify e os culés que passou a gerar grande procura, em especial entre os colecionadores.Está a ser surpreendente a procura por este lote em Espanha, adianta a mesma fonte, que garante que não há qualquer problema no acordo firmado entre Barça e Spotify, com todas as camisolas a terem de agora em diante o anúncio do gigante desenvolvido na Suécia.