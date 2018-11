Noitada não autorizada vale multa a Rúben Semedo

Rúben Semedo foi multado pelo Huesca devido a uma noitada não autorizada numa discoteca em Sevilha. Um vídeo publicado no Twitter mostra o português, emprestado ao Huesca pelo Villarreal, no espaço noturno sevilhano depois da derrota que a sua equipa sofreu no Sánchez Pizjuán, frente ao Sevilha, para a Liga espanhola.O treinador do último classificado da La Liga já reagiu ao sucedido, divulgando que o jogador pediu desculpas e que o clube já agiu internamente."Ele cometeu um erro, já pediu desculpa. O clube já interveio, também já interviemos internamente. Espero que não volte a acontecer, porque se voltar a acontecer, com ele ou com outro jogador, deixará de pertencer a esta equipa", disse o treinador Francisco Rodríguez.