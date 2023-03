Noite histórica para Simeone

O Atlético de Madrid recebe esta noite o Sevilha, num duelo histórico para Diego Simeone, que vai ultrapassar Luís Aragonés para se tornar no treinador com mais jogos (613) à frente dos colchoneros. A assinalar a data, o argentino escreveu uma carta ao falecido técnico espanhol: "Eterno Luís, sei que o Atlético foi a tua vida e sabes que também é a minha. São os valores de pessoas como tu, que nos fazem dar tudo por este clube". Dois pontos acima da zona de descida, Jorge Sampaoli vai tentar estragar a festa. "Temos de sair desta situação de desespero", avisou.Num jogo marcado pelo susto a envolver Fali - o jogador do Cádiz caiu desamparado após um choque com Le Normand, tendo sofrido uma entorse na cervical - a Real Sociedad não foi além do nulo na receção aos andaluzes e arrisca perder o 3º lugar. * V.B.