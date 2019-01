Nova derrota para o Celta de Miguel Cardoso

O Celta, treinado pelo português Miguel Cardoso, perdeu esta segunda-feira em casa, por 2-1, com o Athletic Bilbau, em jogo da 18.ª jornada da Liga espanhola.Para o antigo técnico de Rio Ave e Nantes, que em novembro passado assumiu o comando da formação galega, esta é a segunda derrota consecutiva na Liga espanhola, com o clube a descer na ronda para o 14.º lugar, com 21 pontos.Desde que chegou a Balaídos, há mês e meio, Miguel Cardoso soma quatro derrotas, um empate e duas vitórias.Iker Muniaín, aos 19, adiantou a formação de Bilbau, com o Celta a empatar nos descontos da primeira parte, através de Fran Beltrán. O golo do triunfo dos bascos apareceu aos 54 e foi marcado por Iñaki Williams.Com este resultado o Athletic Bilbau sai da zona de descida e sobe a 17.º, com 19 pontos. Para o grupo dos três últimos cai o Villarreal.