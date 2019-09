Nova estrela do Barcelona é representada por irmão de Messi

Valverde e a estreia de Ansu Fati: «Supreendeu-nos a todos» Valverde e a estreia de Ansu Fati: «Supreendeu-nos a todos»

Ansu fati, a nova estrela do Barcelona, que aos 16 anos se estreou pela equipa principal do clube catalão, é representado por Rodrigo Messi, irmão do avançado argentino.Depois da estreia pela equipa de Valverde, na 2.ª jornada da liga espanhola, a 25 de agosto, nas redes sociais a imagem de Ansu Fati abraçado a Lionel Messi tornou-se viral , com o jovem futebolista a ser bastante elogiado pelo treinador

Já este fim de semana, Ansu Fati voltou a fazer história, ao tornar-se no mais jovem jogador a marcar um golo com a camisola do Barcelona.