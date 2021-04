Novas imagens comprovam insulto racista de Juan Cala a Diakhaby no Cádiz-Valencia

Novas imagens da transmissão do Cádiz-Valencia comprovam que Juan Cala proferiu mesmo ofensas racistas contra Mouctar Diakhaby, que na sequência desse lance abandonou o campo juntamente com os seus colegas, motivando uma interrupção de meia hora no jogo.





"Preto de merda, vais chorar?", foi o que disse o médio espanhol na direção do defesa francês. De referir que no vídeo em baixo o áudio não está sincronizado com as imagens, visto que no momento das palavras de Cala a transmissão passava a repetição do desentendimento entre ambos os futebolistas.Estas foram, efetivamente, as palavras do qual Diakhaby já tinha acusado Cala, logo após a partida. Hoje, antes da divulgação deste vídeo, o jogador do Cádiz negou quaisquer insultos, dizendo estar a ser vítima de um "linchamento público"."Não há racismo no futebol espanhol, não tenho problemas em sentar-me como ele. O que se formou foi um circo. Quando o jogo acabou eu disse ao presidente que queria falar, mas ele disse-me que eu já tinha sido julgado. Às 8 da manhã disse-lhe outra vez que queria falar. Falei quando o Cádiz autorizou", referiu em conferência.