Novela continua: acordo Rabiot-Barcelona sem fumo branco

Os meios de comunicação social franceses já deram o acordo como fechado na semana passada, mas a verdade é que Adrien Rabiot e o Barcelona ainda não ajustaram todos os pormenores. Agora, avança o 'As', até Unay Emery foi chamado a intervir. No entanto, certa e definitiva parece ser a vontade do jogador em sair do PSG O Barcelona não descura a sua vontade de saber o mais possível sobre o médio francês para ter a certeza de que atender às elevadas exigências monetárias do jogador não se revelará um erro de má gestão. Para tal, Unay Emery foi sondado por Eric Abidal, diretor de futebol do emblema culé, para dar informações sobre Rabiot. O atual técnico do Arsenal foi treinador do francês entre 2016 e 2018, período em que o médio se afirmou futebolisticamente como jogador. Emery terá dito muito bem de Rabiot e deu luz verde à sua contratação pelos blaugrana, perante questões relativas não só à capacidade e personalidade do jogador, como também relativas ao seu dia a dia e atitude no balneário.O jogador já terá afirmado que quer jogar no Camp Nou e o PSG aceita libertar o jogador já em janeiro a troco de cinco milhões de euros , pelo que o acordo pode tornar-se oficial a qualquer momento. À margem da apresentação de Jeison Murillo , Eric Abidal recusou alimentar especulações quanto ao caso. "Não é o momento para responder a esse tipo de questões. Os responsáveis do clube estão muito atentos a todos os jogadores e ao mercado", reiterou Abidal.