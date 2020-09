Novo braço de ferro no Barcelona: Luis Suárez exige dinheiro para sair

Luis Suárez está cada vez mais perto de ser colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, mas o avançado só aceita sair do Barcelona, segundo o 'AS', caso receba 17 milhões de euros por parte do clube blaugrana. Este é um valor referente ao ano que ainda resta do contrato com os catalães. Em negociações com o Inter, Arturo Vidal fez a mesma exigência e entende que tem a receber seis milhões de euros.

No que toca a entradas, o Barcelona está interessado em Memphis Depay e, segundo o ‘L’Équipe’, o Lyon aceita negociar o avançado por 30 milhões de euros. Lautaro Martínez, do Inter, está na lista, mas seria um reforço mais caro. O central Eric García (Man. City) e o médio Wijnaldum (Liverpool) são também alvos prioritários.