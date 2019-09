Novo proprietário quer alterar símbolos do Almería e a confusão instala-se

Para la próxima temporada... Porque respetamos y nos importa el sentir de nuestros aficionados, queremos saber vuestra opinión: pic.twitter.com/9CEFeKEdic — UD Almería (@U_D_Almeria) September 6, 2019

Pouco mais de um mês da entrada de Turki Al-Sheik estalou a confusão no Almería devido à intenção do investidor saudita de modificar as marcas do clube. O milionário quer alterar o símbolo de forma radical, acrescentar FC ao nome e tirar as tiras brancas da camisola principal. O assunto foi levado a votação no Twitter do clube e as reações não foram as mais favoráveis.Essas alterações visam a próxima temporada mas não agradam aos adeptos do Almería, que deixaram bem vincado esse desgradado nas respostas: "No símbolo não se toca".Na nova versão do símbolo aparece um leão, nova mascote do clube, que foi apresentada a 20 de setembro.