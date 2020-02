Novos problemas para João Félix: recuperação para jogo com Liverpool em perigo

A recuperar de uma lesão muscular na perna direita contraída no jogo com o Leganés, João Félix enfrenta novo problema que poderá colocar em causa o seu regresso frente ao Liverpool.





O Atlético Madrid informou que o jogador português não tem podido trabalhar nos últimos dias por causa de uma faringite, estando sujeito a tratamento médico e repouso.O encontro com o Liverpool, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, está marcado para 18 de fevereiro.João Félix, que se transferiu no verão do Benfica para o Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros, tem tido uma época sofrível, com quatro golos em 24 jogos, dois dos quais como suplente e quase sempre substituído quando titular.