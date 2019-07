Numancia-Atlético Madrid: siga a estreia de João Félix, em direto

?? ¡Así saltaron los nuestros al césped del Municipal de El Burgo de Osma para iniciar el calentamiento!#NumanciaAtleti pic.twitter.com/RVI1KJYQ4O — Atlético de Madrid (@Atleti) July 20, 2019 O Atlético Madrid disputa este sábado o primeiro particular de pré-época, com João Félix como titular. Siga a marcha do marcador e alguns dos principais momentos do encontro.

18' Remate de Morata, por cima.8' - Cabeceamento de Saúl Ñíguez, por cima.7' - Félix, que começou na ala direita, troca com Lemar e vai para a esquerda.4' - Félix remata à figura do guarda-redes do Numancia.1' - Começa o encontro!Oblak; Trippier, Savic, Hermoso e Lodi; Lemar, Saúl Ñíguez, Marcos Llorente e João Félix; Morata e Diego Costa.