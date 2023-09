«Nunca vi um Rubiales beijar um Sérgio Ramos ou um Puyol»

Mariana Jaleca não tem dúvidas: a demissão de Rubiales da federação espanhola de futebol é "certa" e o agora ex-dirigente "tem de ser banido de qualquer cargo no futebol feminino". Em entrevista à 'Tribuna Expresso', a jogadora do Marítimo considerou inaceitável o que sucedeu após a final do Mundial feminino com o beijo de Rubiales à jogadora espanhola e campeã do mundo, Jenni Hermoso."Não é aceitável. Isto nunca iria acontecer no futebol masculino. Nunca. Nunca vi o Rubiales beijar um Sérgio Ramos ou um Puyol. Não é aceitável e ainda bem que ele foi punido. Espero que continue a ser assim e que a voz das jogadoras valha mais do que qualquer opinião alheia", afirmou.E prosseguiu: "Se me beijassem ali, no meio de toda a gente, se calhar a minha reação não era ficar frustrada, até porque tenho muitas câmaras à minha volta. Acho que a reação dela foi uma reação normalíssima para quem tem um milhão de câmaras à volta. Ela se calhar tentou disfarçar aquilo que realmente sentiu. As pessoas têm de pensar mais, e se fosse com elas? Como se iam sentir? E só depois, julgar".